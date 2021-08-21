Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ten 'Atatürk Olimpiyat Stadyumu' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun rezerv saha olarak kullanılmaması için talepte bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:30
Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ten 'Atatürk Olimpiyat Stadyumu' açıklaması
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Galatasaray-Hatayspor maçının Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı açıklanmıştı; Fatih Karagümrük'ten bu karara tepki geldi

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu sezon sonuna kadar dile getirdiğini söyleyen Kırmızı-Siyahlı kulüp, "Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Stad yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin onarılamaz hasarlar alacağı aşikardır." açıklamasını yaptı.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının sürmesinden dolayı Galatasaray, Süper Lig'de 23 Ağustos Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında ise 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Randers'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.


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