Karma eğitime saldırıya ceza yok

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ağca’nın karma eğitime ilişkin belge, bilgi ve ifadeye rastlanmadığını belirterek bu konuda işlem yapmadı. Ağca geçen aylarda sosyal medya hesabından kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz’ın “Karma eğitim denilen baş belası sistemden bir an önce vazgeçilmeli” sözlerini paylaşmıştı. Ağca söz konusu paylaşımı çocuklarının yaptığını belirterek kendini savunmuştu.

İŞLEM YAPILMADI

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, söz konusu paylaşım üzerine Ağca’yı şikâyet etti, süreci de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu. Kalkan’ın şikâyeti üzerine inceleme yapıldı. Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü incelemenin sonucunu Kalkan’a bildirdi. Kalkan’a gelen yazıda inceleme sonucu hazırlanan müfettiş raporuna yer verildi. Raporun sonuç ve kanaat kısmında Ağca hakkında disiplin yönünden devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiilini işlediği belirtilerek kınama cezası verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Asıl söz konusu paylaşıma ilişkin ise raporda “Tüm tanıklar, karma eğitim hususunda kötü bir açıklamasının olmadığı ve konuşmasına şahit olmadığını ifade etmektedir. Bu nedenle ‘okulda karma eğitim için baş belası’ sözü ve diğer iddia konuları ile ilgili yeterli belge, bilgi ve ifadeye rastlanmadığından herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur” denildi.

‘İKTİDARI ELEŞTİRSE SÜRGÜN EDİLİRDİ’

Gazetemize konuşan Uğur Kalkan, Ağca’nın paylaşımını Türkiye’nin gördüğünü belirterek “Ne hikmetse müfettişler bu konuda yeterli bilgi ve belgeye rastlayamadı. Sosyal medyada eleştiri yazdı diye bir günde öğretmeni sürgün edenler, hedef karma eğitim olunca aynı duyarlılığı gösteremedi. Göstermelik bir kınama cezası ile bu olay geçiştirilemez. Bu kadar delili göremeyen yetkililer, iktidarı eleştiren bir paylaşım olsa bu kişiyi sürgün ederlerdi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bu tarz paylaşım yapanlar mutlaka terfi alıyor” dedi.