Karşıt görüşe sahip iki eğitimci, görüşlerini bildirdi: Okullar açılmalı mı, açılmamalı mı?
Armağan Çağlayan'ın "196Sekiz" isimli YouTube kanalına konuk olan karşıt görüşe sahip iki eğitimci, "okullar açılmalı mı, açılmamalı?" sorusunu yanıtladı. Eğitimci Damla İrküren yeterli önlemler alınmadığı için okulların açılmaması gerektiğini, Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin ise önlemlerin sağlanarak yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart'ta "Eğitim Kurumlarının Açılma ve Uygulama Kriterleri"ni paylaşarak, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başladığını duyurdu.
Okullarda haftalık olarak 2 gün yüz yüze eğitim yapılırken 3 gün ise uzaktan eğitim devam ediyor. Okullara dönüşün duyurulmasıyla birlikte başlayan tartışmalar ise sürüyor.
Eğitimci Damla İrküren ve Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin, TV prodüktörü ve avukat Armağan Çağlayan'ın "196Sekiz" isimli YouTube kanalına konuk oldu.
Yüz yüze eğitime dönülmesiyle ilgili karşıt görüşe sahip eğitimciler "Okullar açılmalı mı, açılmamalı mı?" sorusunu tartıştı.
Eğitimciler ilk olarak, "Lise ve üniversitelere yüz yüze eğitim başlamalı mı, başlamamalı mı?" sorusuna yanıt verdi.
Damla İrküren
'SINIF MEVCUTLARI 40 KİŞİ'
"Kesinlikle başlamamalı" diyen İrküren, okulların fiziki koşullarının basında yansıtıldığı kadar iyi olmadığını söyledi.
Okullardaki meslektaşları ve öğrencilerle kamuoyu araştırması yaptığını ifade eden İrküren, şu ifadeleri kullandı:
"8 Mart'ta başlanan eğitim, yüz yüze gelinen sınavlar, sınıf mevcutları 40 kişi. O kadar süre içerisinde onca öğretmenin öğrencinin bir arada bulunma riski.. Bunlar zannedersem çok göz ardı edilerek yapılan uygulamalar. Ben kesinlikle taraftar değilim."
Feray Aytekin
'KAYIP NESİL TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Aytekin ise, "Tüm okul kademelerinde yeterli ve gerekli önlemler alınması koşuluyla yüz yüze eğitimin başlaması gerekiyordu" dedi.
11 Mart itibarıyla pandeminin ilanının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Aytekin şunları söyledi:
"Dünya genelinde de salgın, doğal afet, savaş ve benzeri koşullarda uzun süre okulların kapalı kalması durumunda, olağan dışı dönem geçtiğinde öğrencilerin okula dönüş hızı korkunç boyutta düşüyor. Aslında salgının başından beri eğitim emekçileri ve öğretmenler olarak şu cümleyi ifade ediyoruz: 'Eğitimden konuşurken aynı zamanda ortak geleceğimizden konuşuyoruz.' Okul öncesi ve yüksek öğretimle birlikte 30 milyonu aşkın bir kesimden bahsediyoruz. Hepimizin ortak geleceğinden bahsediyoruz. Çok ciddi bir kayıp nesil tehlikesiyle karşı karşıyayız."
Aytekin, gerekli önlemler alınmaz ve yüz yüze eğitim sürdürülebilir olmazsa yaşanabilecek senaryoyu şöyle anlattı:
"Başta yoksul ailelerin çocukları olmak üzere dezavantajlı tüm kesimler, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, mevsimlik tarım işçisi veya başka işlerde çalıştırılan öğrencilerin eğitimden kopuş süreci her geçen gün artıyor."
Tartışmanın tamamını izlemek için şuraya bakılabilir.
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