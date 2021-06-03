Karşıyaka Kitap Günleri başladı

İzmir Karşıyaka'da Edebiyat Atölyesi Dergisi katkılarıyla düzenlenen, “Karşıyaka Kitap Günleri” başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 14:42
Karşıyaka Kitap Günleri başladı
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İzmir’de Karşıyaka Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi katkılarıyla düzenlenen, “Karşıyaka Kitap Günleri” 2-13 Haziran tarihleri arasında, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı (Karşıyaka Anıtı) önünde gerçekleşiyor.

Kitap stantları iki hafta boyunca ziyaret edilebilecek. 5 Haziran cumartesi ve 12 haziran cumartesi günlerinde ise çeşitli yazarlar stantlarda kitaplarını imzalayacak.


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