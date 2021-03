Karşıyaka'da 'Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı' açıldı

16 Mart 2021 Salı, 13:06

Salgını kontrol altına alabilmek ve toplumun salgını en az etki ve can kaybı ile atlatabilmesi için yaşamları pahasına mücadele eden sağlık emekçilerinin bir kez daha anıldığı törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı ve yönetim kurulu, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdür Cenk Benli; Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, hekimler, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Odası temsilcileri katıldı.

“387 SAĞLIK EMEKÇİSİNİ KAYBETTİK”

Tören Karşıyaka Belediye Orkestrası Bando Takımının müziği eşliğinde başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ceylan gerçekleştirdi. Can Ceylan konuşmasının başında 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihsel önemini açıkladı. Can Ceylan, konuşmasında şunları kaydetti:

“14 Mart Tıp Bayramı milli mücadele dönemindeki tıbbiyelilerin işgale karşı baş kaldırışının, direnişinin anma günüdür. Günümüze geldiğimizde; 10 Mart 2020’de ilk vakanın açıklanması ile birlikte salgın sürecinin 1 yılını tamamlamış olduk. Bu 1 yıl boyunca tıbbiyeliler, Türk hekimleri, bütün sağlık emekçileri sağlık sistemindeki olumsuzluklara aldırış etmeden, Tıbbiyeli Hikmet ruhuyla, büyük bir özveri ile canları pahasına mücadele ettiler. Ne yazık ki bu mücadele sırasında 387 sağlık emekçimizi kaybettik. Bu sağlık emekçilerinin 153’ü hekim. Ne yazık ki bu sağlık emekçileri bir taraftan pandemi ile mücadele ederken bir taraftan da Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesinin ve özlük haklarının mücadelesini verdi. Hepsini saygıyla anıyorum.”

Prof. Dr. Can Ceylan konuşmasının ardından pandemi döneminde insanı yaşatma mücadelesi verirken yaşamını kaybeden sağlık emekçilerine ithaf ettiği "Candemi" adlı kitabında yer alan şiirini okudu.

“UNUTTURMAYACAĞIZ”

İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı da sağlık emekçilerini andığı konuşmasında şunları söyledi:

"14 Mart Tıp Bayramı olmakla beraber bizler için Türkiye sağlık ortamına, sağlık emekçilerinin hak ve taleplerine yönelik söylemlerimizi, görüşlerimizi, eleştirilerimizi dile getirdiğimiz bir hafta. Pandeminin birinci yılında içimiz buruk olarak 14 Mart’ı kutluyoruz. Sağlık çalışanlarımız ilk günden beri özveri ile yaşamlarını tehlikeye atarak mücadele ediyor. Zor koşullarda, stresli koşullarda her an Covid hastası olma riskini taşıyarak çalıştılar. Günlerce ailelerini göremediler. Bu süreçte toplumun herhangi bir bireyine göre 10 kat daha fazla Covid geçirme riski taşıyan sağlık çalışanlarımız ne yazık ki korunamadılar. Bütün taleplerine rağmen bu süreçte bizzat devletin üst kademeleri tarafından yeterli, nitelikli koruyucu ekipman sağlanamadı. Sağlık emekçilerine düzenli test yapılmadı, 150 bine yakın sağlık çalışanı hasta oldu. Ama ne yazık ki bunun bir meslek hastalığı olduğunu hala anlatamıyoruz. Sağlık çalışanları anısına yapılan anıtı çok anlamlı buluyorum, emeği geçen herkese İzmir Tabip Odası yönetimi ve İzmirli hakemler adına teşekkür ederim. Sağlık emekçilerini unutturmayacağız.”

“GÖNLÜMÜZDEKİ YERLERİ ÇOK YÜCEDİR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da sağlık çalışanlarının değerine vurgu yaparak, “Tıp Fakültesine attığım ve hekimliği anladığım ilk gün şunu anladım; hayatım boyunca ben artık hekimim ve hekim olarak kalacağım. Bizim hocalarımız hipokrat yemini ettiğimiz gün bize insanların sağlıklı olması için ve onların sağlıklarını korumak için namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettiğimiz bir madalya verdiler. Nerede olursak olalım bu sorumluluğu taşıyoruz ve bundan onur duyuyorum. Cefakar bir meslektir. Sağlık çalışanları kendilerini anlatamıyorlar, onurla üzerlerine aldıkları bu sorumluluğu yerine getirirken bunun karşılığının ödenemeyeceğini de biliyorlar. Tek talepleri var sadece mesleklerini daha iyi şartlarda yapmak istiyorlar. Her türlü saygıyı hak eden sağlık çalışanları 14 Mart’ın ötesinde bir hatırlanmayı hak ediyorlar. Bir yerel yönetici olarak eksik kalan her şey için bu devlet adına herkesten özür dilerim.Artık bizim gözümüzde çok yüce yerleri olan hayatını kaybeden, 387 sağlık çalışanımız var. Hepsini saygıyla anıyorum” diye konuştu.

“TARİH ONLARI YAZACAK”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasını, “Ölümü göze alarak insanları ölümden kurtarmak isteyen sağlık emekçilerinin mücadelesini tarih yazacak. Tüm sağlık emekçileri her biri ölümün kucağında insanı yaşatmak için var, hepsini saygıyla anıyorum” diyerek noktaladı.