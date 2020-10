Karşıyakalı bisikletçi Zeynep Aslan’a son görev

26 Ekim 2020 Pazartesi, 09:28

Ölümlere dikkat çekmek için basın açıklamasını gerçekleştiren Bisikletli Yaşam Platformu adına konuşan Mustafa Karakuş şunları kaydetti: “Eylül ayının 20’sinden bu yana 11 bisikletli arkadaşımızı trafikte kaybettik. Bisikletlilerin hayatını kaybettiği çarpmaların en sonuncusu İzmir ve Ankara’da yaşandı. İzmir’in Çiğli ilçesinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan ters yönden gelen bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Burada ölüm, göz göre göre geliyor. Ölümlerin tamamının bisikletlilere arkadan ya da ters yönden gelen aracın çarpması sonucu olduğunu görüyoruz. Motorlu taşıt sürücülerinin duyarsız ve dikkatsiz oluşundan çarpmaların yaşandığını belirtirken, aslında bunları kaza olarak nitelendirmemiz mümkün değil. Çünkü bu bir kaza değil, çarpma. İzmir’den Türkiye çağrısı yapıyoruz; çarpma sayısındaki bu artışın artık toplumun her kesimi tarafından görülmesi gerektiğini ve bisikletli yaşamın geliştirilmesi için tedbir, denetim ve eğitimlerin artırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm bakanlık ve yerel yönetimlere çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin tüm sürücüler tarafından taşıt olarak kabul edilmesi sağlanmalı, yeni şeritler yapılmalı, evrensel kurallar müfredata alınmalı ve insan sağlığının üzerinde durulması için harekete geçilmelidir. Trafikteki araç sürücülerine özellikle söylüyoruz: kullandığımız araçlar aslında bizim için bir silah, iki tonluk büyük bir tank. Çok büyük bir gücü ve ağırlığı olan bir aletle dışarı çıkıyorsunuz. Bunun farkında olmalısınız, bastığınız fren veya gaz bir başkasına zarar verebilir. O yüzden ellerinizi kana bulamayınız. Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Çünkü bisikletime çarparsan ölürüm. Bu ölümleri durdurmak hepimizin elinde, aynı şekilde devam etmesi ve ellerimizin kana bulanması da yine bizim elimizde. Gelin bu çarpmaları durduralım.”

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Karşıyaka Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı antrenörü Esin Deniz Erdoğan ise “Asla ve asla korkmayın. Anlatmaktan ve mücadele etmekten korkmayın. Biz ne zaman bir bisikletlinin bisikletten soğuduğunu görürsek, o zaman kaybetmeye başlarız. El ele verip bu cehalete, bilinçsizliğe, eğitimsizliğe; herkese tek tek izah ederek, gerekirse arabayı durdurarak anlatarak dur diyeceğiz. Biz vazgeçmeyeceğiz, siz de vazgeçmeyin; bisiklete binmeye devam edin ve küçük çocuklarınıza bu sporu aşılayın. Bizler vazgeçersek bu ölümlerin sonu gelmez. Eğitim her şeyden önce gelir ve bizden başlar” ifadelerini kullandı. Törende konuşan Zeynep Aslan’ın acılı babası Reşat Aslan da “Acımız çok büyük, şoförlere sesleniyorum; lütfen saygılı olun, kurallara uyun” çağrısında bulundu.

“HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR”

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay üzüntüsünü dile getirerek şu açıklamada bulundu: “Burada hepimiz ortak bir şekilde aynı acıyı hissediyoruz. Her şeyden önce kaybettiğimiz Zeynep; bizim kendi kulübümüzün Karşıyaka Belediyespor’un bir sporcusuydu. Başarılarıyla gururlanmaktaydık. Hatta biz bisikletin spor olarak belediyelerin bünyesinde yapılması için örnek olma yolunda ilerlediğimizi düşünerek çalışmalarını tanıtan ilave çalışmalar yapmaya başlamıştık. Çünkü bisiklet, hem çok değerli bir spor hem de hepimizin aradığı gerçekte uyarlamaya çalıştığı kent yaşamına bir ulaşım modeli. Kulüp bünyesinde bisikleti teşvik etmeye çalıştık ve maalesef bu yolda örnek olacak şekilde ilerlerken bu acı olayı yaşadık. Bu olayı en acı şekliyle yaşayan sevgili Zeynep’in ailesine ve takım arkadaşlarına tekrar baş sağlığı diliyorum. Benzer acıların hiçbir zaman hiç kimse için yaşanmamasını diliyorum. Bisikletin spor olarak yapıldığı zaman bir antrenman alanına, bir veledroma ihtiyaç olduğunu biliyorum. Bununla ilgili çalışıyoruz. Gerçekten belki İzmir’de ilk olacak, Türkiye’ye örnek olacak veledromlardan birisini yapmak için uğraşıyoruz. Ayrıca Karşıyaka’nın her tarafını bisiklet yollarıyla donatmak için de çalışıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım zaman zaman ister istemez bazı bisikletli vatandaşlarımız normal yollara çıkacak ve oralardaki tüm sürücülerimize kendi trafiğimizde bisiklet kültürünü öğretme sorumluluğumuz var. Bu ancak sizlerin desteğiniz ile olabilecek bir şey. Bu tek başına birinin ya da devletin yapabileceği bir şey değil. Devletin görevlileri her gün, her yerde, her dakika olamıyorlar. Yanlış yapanları hep beraber bulmamız ve durdurmamız gerekiyor. Kural ihlalinde bulunanları sizin belgelemeniz, bizi ve diğer kamu kurumlarını bilgilendirmeniz gerekiyor. Böyle acı olayların yaşanmaması için bizim üzerimize düşen, sizlerin üzerine düşen böyle görevler var. Hepinize başsağlığı diliyorum, bugün burada gösterdiğiniz duyarlılığın mutlaka karşılığı olacaktır, biz her zaman bisikletlilerin yanında olacağız, elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum, hepimizin hayalindeki çağdaş ve duyarlı insanların yaşadığı ülkeyi hep beraber kuracağız.”

Zeynep Aslan nezdinde düzenlenen törende, trafikte hayatını kaybeden bisikletliler de fotoğraflarıyla birlikte anıldı. Zeynep Aslan’ın kaza geçirdiği bisikleti üzerine sporcular tarafından karanfil bırakıldı. Ardından İzmirli bisikletçiler Konak Meydanı’na kadar bisiklet sürdü, program Konak’ta son buldu.