Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 80,1 puan olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Ekimde 81,9 olan endeks, kasımda 80,1'e geriledi.
Hanenin maddi durumu endeksi ekimde 69,4 iken, kasımda yüzde 4,1 azalışla 66,6'ya düştü. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 79,5 iken, kasımda yüzde 0,6 gerileyerek 79 olarak kayıtlara geçti.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekimde 81,4 iken, kasımda 3,3 azalarak 78,7'ye geriledi.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekimde 97,4 iken, kasımda yüzde 1,2 düşerek 96,2 oldu.
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