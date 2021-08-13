Son dakika... CHP'li vekilden gündeme oturacak Sinop iddiası!
Son dakika gelişmesi... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybının artmasından endişe ediliyor. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, felaketin boyutunun görünenin çok üzerinde olduğunu söyledi. Karadeniz, "İsim isim 17 kişi kayıp. Bunlardan bahsedilmiyor. Bugün Cumhurbaşkanı geldiği için bu konuları sessiz tutuyorlar" dedi.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sel felaketinin boyutunun görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek, ulaşılamayan insanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.
AFAD'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti.
Karadeniz Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sel felaketi görülenin çok çok üzerinde. Acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Şu an hemen ilan edilmesi lazım. Babaçay köyümüzün %80'i kayboldu. Sanayi sitesi kalmadı Ayancık'ta, pazar yeri kalmadı" dedi ve ekledi:
"Önemli olan hasar değil ama can kaybı şu an iki kişi açıklandı. Ancak şu an yanımdaki aileden dört kişi kayıp. İsim isim 17 kişi kayıp. Bunlardan bahsedilmiyor. Bugün Cumhurbaşkanı geldiği için bu konuları sessiz tutuyorlar... İnşallah bu kayıplar can kaybına dönüşmez, belki vatandaş yüksek bölgelere kaçmıştır ancak üçüncü güne giriyoruz. Bulunma ihtimalleri çok zayıf. İki oğlu, kızı ve eşini kaybeden aile diyor ki yanımızdaki ev çöktü 14 kişi vardı evde. Ölü sayısının artmasından ciddi endişe ediyoruz."
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da Reuters'a yaptığı açıklamada, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirterek, hükümetten acilen afet bölgesi ilanı istediklerini söylemişti.
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