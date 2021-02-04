Katarlı iş insanının rehin alınması üzerine 2 tutuklama

04 Şubat 2021 Perşembe, 21:43

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte Katarlı bir iş insanının yakınlarından ve kendisinden fidye istemek için rehin tutulduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş insanının alıkonulduğu Meydan Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonla iş insanını kurtarıldı, 5 zanlı gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkardı.