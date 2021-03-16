Kayıp gencin annesi: “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim”
Antalya’da 5 gündür kayıp olan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi için sabah erken saatlerde başlayan arama çalışmasına katılan anne, “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim. Sen sağlam dur. Güçlü dur. Tüm gücünü topla annecim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız” dedi.
Antalya’da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 5 gün önce rahatsızlanan babasına “Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum” diyerek kayıplara karıştı.
KULAKLIĞI, AYAKKABISI VE ŞAPKASI BULUNDU
Çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Ramazan Özkan’ı arama çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen arkadaşları, çevrede yaptıkları araştırma sonucunda Özkan’a ait kulaklık buldular. Çevrede aramalarını genişleten arkadaşları, zıpkınla dalan bir balıkçının şapka bulduğu bilgisine ulaştı.
Şapkanın Özkan’a ait olduğu teyit edildikten sonra arkadaşları özel bir tekne ayarlayarak Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte aramaya katıldı.
Gerçekleştirilen aramada Ramazan Özkan’a ait olduğu kesinleşen bir ayakkabı bulundu. Akşam saat 20.00 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri karadan ve denizden eşyaların bulunduğu alanda arama gerçekleştirdi.
Ramazan Özkan’a ait başka bir iz bulunamazken, arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından dalgıç polisler eşliğinde yeniden başladı.
Arama çalışmasının yapıldığı falez bölgesine gelen Ramazan Özkan’ın annesi Sabihan Özkan, günlerdir emniyet ekiplerinin her alanda arama yaptığını belirterek, kısa süre içerisinde oğluna kavuşmak istediğini söyledi.
Ramazan Özkan’ın annesi Sabihan Özkan
"BEN HİÇ UMUDUMU KAYBETMEDİM"
En yakın zamanda oğluna kavuşmayı dileyen Sabihan Özkan, "Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim. En yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Sen sağlam dur. Güçlü dur. Tüm gücünü topla annecim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız. Eşyaları da dün bulundu. Kulaklığı, ayakkabısı, şapkası. Hepsi Ramazan’ın. Benim içime umut veren de bu oldu. Eşyalar hiç falezlerden inmiş gibi değildi. Hiç yıpranma, darbe almamışlar. O da benim için bir umut oldu. İnşallah en yakın zamanda çocuğuma kavuşacağım" şeklinde konuştu.
"SİYAH ŞAPKA GÖRDÜM"
Ramazan Özkan’a ait şapkayı bulan Turaç Keskin, şunları anlattı:
"Dalış yapıp zıpkınla balık avlıyorum. Dün akşamüstü zıpkına girdim. Kıyıdan 10-15 metre açıkta 4-5 metre derinliğinde siyah şapka gördüm. Şapkayı aldım. Kıyıda balık tutan arkadaşın birisine şapkayı verdim. O esnada birileri kayaların diplerine bakıyordu. Ne olduğunu sordum. Birisinin aşağıya düşmüş olabileceğini söyledi. Tekrar deniz kıyısına baktım. Bir şey göremedim. Şapkayı düşme olayından bahseden şahsa verdim. Şapkayı alıp Ramazan Özkan’ın annesine göstermişler. Şahsın annesi de şapkanın ona ait olduğunu onaylamış."
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