Ordu'da "Belediye kaçak ocak işletiyor" iddiası

01 Şubat 2021 Pazartesi, 10:57

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel Ordu’nun Ulubey ilçesindeki maden ocağına gitti. Ulubey Belediyesi’nin maden ocağını ruhsatsız işlettiğini iddia eden Adıgüzel, "Ruhsatı olmadığı halde Ulubey Belediyesi hem kendi kamyonları, hem de kiraladıkları iş makinalarıyla oradan taş çıkarıp satıyor" ifadelerini kullandı. Aynı durumun Güzelyurt ilçesinde de yaşandığını iddia eden Adıgüzel"Güzelyurt'ta bu şekilde kaçak bir taş ocağı yine Ulubey Belediyesi tarafından enteresan bir şekilde işletiliyor. Orada da bu olay Jandarma tarafından tespit edilmiş. Ordu Valiliği'nin belediyeye bu konu ile ilgili tespit yapıp ceza kestiğine dair duyumlarımız var. Bunlar doğru mudur?" diye sordu.

KAYMAKAMA BASKI İDDİASI

İddialarını sürdüren CHP'li Adıgüzel, "Ulubey Kaymakamlığı'nın gerekli işlemleri yapması nedeniyle belediye başkanı tarafından kaymakamın da hedef alındığı bilgisi var. Belediye Başkanı tarafından perde arkasından kaymakama mobbing yapıldığı, hatta Ordu'daki bir haber ajansı temsilcisine kaymakam aleyhinde yazı yaz, düzmece haber yap biz de bunu buradan görevden aldıralım dendiği bilgileri var" dedi.

Adıgüzel'in açıklamaları şu şekilde:

“Ordu ili Ulubey ilçemizde enteresan işler oluyor. İlçe merkezindeki taşocağının ruhsatı yok. Ruhsatı olmadığı halde Ulubey Belediyesi hem kendi kamyonları, hem de kiraladıkları iş makinalarıyla oradan taş çıkarıp satıyor. Bununla ilgili çok sayıda şikayet var. Belediye Meclisi'nde de bu konu gündeme gelmiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 30 Aralık'ta bir şikayet başvurusu var. Buna 15 Ocak 2000'de cevap gelmiş. İlgili yazıda bakanlık "bahse konu alanda herhangi bir maden ruhsatı ya da hammadde üretim izni yoktur" diye açıkça cevap vermiş ve Ordu Valiliğini göreve davet etmiştir. Peki ruhsatı olmayan alandan belediye hangi gerekçeyle taş çıkarıyor ve satıyor? Bunların kaydı nasıl tutuluyor? Yani kime ne kadar taş sattınız ve karşılığında parayı hangi şekilde nereye aldınız? Bu konular valiliğe ve Kaymakamlığa şikayet edildiğinde gerekli işlemler yapılmış. Burada gelmiş emniyet tespit yapmış. Buradaki sorun gibi Güzelyurt'ta da aynı sorun var. Dün de Güzelyurt'ta bu şekilde kaçak bir taş ocağı yine Ulubey Belediyesi tarafından enteresan bir şekilde işletiliyor. Orada da bu olay Jandarma tarafından tespit edilmiş. Ordu valiliğinin belediyeye bu konu ile ilgili tespit yapıp ceza kestiğine dair duyumlarımız var. Bunlar doğru mudur? Böyle bir cezai işlem veya tespit yapılmışsa diğer adli süreçler başlamış mıdır? Burada yasa dışı bir süreç ve enteresan bir iş var. Ulubey Kaymakamlığının gerekli işlemleri yapması nedeniyle belediye başkanı tarafından kaymakamın da hedef alındığı bilgisi var. Belediye Başkanı tarafından perde arkasından kaymakama mobbing yapıldığı, hatta Ordu'daki bir haber ajansı temsilcisine kaymakam aleyhinde yazı yaz, düzmece haber yap biz de bunu buradan görevden aldıralım dendiği bilgileri var. Bu olacak iş midir? Bu ne cürettir. Eğer devlet bir kaymakamına sahip çıkmıyorsa o da ayrı bir acziyettir. Sonra burada itiraz koyan muhtarlarımıza "sen Adıgüzel'in adamısın" deniyor. Şunun buradan bilinmesini istiyorum. Burada seçilmiş muhtarlar o değerli insanlar, ne Adıgüzel'in adamıdır, ne Sn.Torun'un adamıdır, ne Sn.Taşçı'nın, ne Sn.Gündoğdu'nun, ne de Sn.Enginyurt'un adamıdır. Burada seçilmiş muhtarlar milletin adamıdır. Bu şekilde abuk sabuk ifadelerle kimsenin kabul etmeyeceği şeyleri yapmayın. Burayı haber yapan gazeteci hedef alınıyor. Abonelikleri baskı ile iptal ediliyor. Burada enteresan işler oluyor. Sayın valimizi de buradaki belediyenin AK Parti olması dolayısıyla ilgili partinin yetkililerini göreve davet ediyoruz.”