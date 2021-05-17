Kaymakamlığın açıklamasının ardından Tokatlı köyünde topluca şükür namazı kıldılar

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:59

İddiaya göre, köy muhtarı Şevki Alper tarafından, köy mezarlığındaki mescidin de içinde olduğu alan ihaleye çıkarılmıştı. Yedi kişinin başvurduğu ihalenin siyasi bağlantılarla bir kişiye verildiği öne sürülmüştü. İhale sonrasında mezarlık içinde kalan bina ile mescidin kafeterya olarak kullanılacağı yolunda haber alan köylüler, muhtarla tartışmış ve yumruklu kavga yaşanmıştı.

KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Yaşanan bu olayın ardından, Safranbolu Kaymakamlığı soruşturma başlattı. Daha sonra Safranbolu Kaymakamlığı’ndan köylüleri sevindiren şu açıklama yapıldı:

“Tokatlı Köyü muhtarlığına verilen, yazılı ve sözlü talimatlarla, bahse konu binadaki, müstecire ait eşyalar çıkarılmıştır ve şikayet dilekçesinde bahsi geçen konularla ilgili olarak, yapılacak tahkikat sonuçlanana kadar, mezarlık alanında bulunan mescit ve binayla ilgili tüm işlemlerin durdurulması ve kullanımının sonlandırılması da verilen talimatlar içerisinde ayrıca belirtilmiştir.”

Mezarlıkta bir araya gelen köylüler restorana dönüştürüleceği iddia edilen mescidin yanında şükür namazı kılarak dua ettiler.

KÖYLÜLER NE DEDİ?

Kaymakamlık açıklaması sonrasında köylüler şu açıklamayı yaptılar:

Mehmet Bal: Köyümüzdeki mescidi ve mezarlıklarımızı geri istiyoruz. Buraya restoran, kafe istemiyoruz. Kaymakamlık açıklama yaptı biz çok teşekkür ediyoruz. Buraları mühürlediler, hiç olmazsa olaya devletimiz el attı. Kimse buralarda gayrimeşru iş yapamaz. Vatandaşlar olarak mescidimize ve mezarlarımıza kavuşma ümidiyle şükür namazı kıldık. Devlet büyüklerimize, adalete ve devletimize güveniyoruz.

İsmail Çetinkaya: Safranbolu Kaymakamı’na 40 dilekçe verdik. Ardından valimiz bizi kabul etti ve valimize de köyün sorunlarını anlattığımız ve köyde olan usulsüzlükler ile ilgili 2 sayfa dilekçe sunduk. İçişleri Bakanlığımız buraya bir müfettiş göndersin, neyse cezası biz çekmeye razıyız. Muhtar suçluysa da o da cezasını çeksin. Biz buradaki mescidimizi, buradaki çeşmelerimizi, aşağı mezarlıkta zarar gören mezarlarımızın üzerinde hafriyatların kaldırılmasını istiyoruz. Köylülerimiz toplandı. Biz buraya 300-500 kişi de toplardık ama virüsten dolayı yapmadık. Ama burada çağırdıklarımızla beraber bir şükür namazı kıldık.”