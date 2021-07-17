Kayseri’de 19 yaşındaki atlet ölü bulundu

Kayseri'de atletizm sporu yapan Caner Selçuk (19), evinde ölü bulundu.

DHA
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 01:41
Kayseri’de 19 yaşındaki atlet ölü bulundu
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Olay, Melikgazi İsmail Erez Bulvarı’ndaki 15 katlı apartmanın 14’üncü katında meydana geldi. Atletizm sporcusu Caner Selçuk’u odasında hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk’un öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Selçuk’un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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