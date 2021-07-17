Kayseri’de 19 yaşındaki atlet ölü bulundu
Kayseri'de atletizm sporu yapan Caner Selçuk (19), evinde ölü bulundu.
Olay, Melikgazi İsmail Erez Bulvarı’ndaki 15 katlı apartmanın 14’üncü katında meydana geldi. Atletizm sporcusu Caner Selçuk’u odasında hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk’un öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Selçuk’un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a boykot kararı
- KKTC'nin adı değişiyor
- 'Rektör vekili'nin ilk icraatı akademisyen kıyımı
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili kritik iddia
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- AKP'den geri adım!
- Tutuklanan tütüncülerden ikisi serbest
- Delta varyantının en çok bulaştığı yaş grubu açıklandı