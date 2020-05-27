Kayseri'de 52 daireli bina Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kayseri'de 52 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:19

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'ta oturduğu apartmanda 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 52 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı. Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

 



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