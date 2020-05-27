Kayseri'de 52 daireli bina Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kayseri'de 52 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha
Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi
Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'ta oturduğu apartmanda 14 gün karantina tedbiri
uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine 52 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı. Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
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