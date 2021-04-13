Kayseri'de parkta kadın ve çocuklara cinsel taciz iddiasına gözaltı
Kayseride 25 yaşındaki S.E, parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilmesinin ardından gözaltına alındı.
Olay Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi.
25 yaşındaki S.E., iddiaya göre parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu. Olaya tanıklık edenler, polise ihbarda bulundu.
Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.E., karakola götürüldü.
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