Kayseri'de parkta kadın ve çocuklara cinsel taciz iddiasına gözaltı

Kayseride 25 yaşındaki S.E, parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilmesinin ardından gözaltına alındı.

DHA
13 Nisan 2021 Salı, 16:33
Kayseri'de parkta kadın ve çocuklara cinsel taciz iddiasına gözaltı
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Olay Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi.

25 yaşındaki S.E., iddiaya göre parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu. Olaya tanıklık edenler, polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.E., karakola götürüldü.


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