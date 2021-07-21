İspanya ekibi Breogan, Anadolu Efes'ten ayrılan Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı transfer etti
İspanya liginde mücadele eden, Breogan, Anadolu Efes'ten ayrılan Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı.
Breogan Kulübü, 22 yaşındaki kısa forvet Musa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine Cedevita'da başlayan Musa, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giymişti. Ocak ayında Anadolu Efes'e imza atan genç oyuncu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 11,3 sayı, 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.
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