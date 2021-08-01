Kayserispor'da Lionel Carole'un paylaşımı, Beşiktaş taraftarından tepki gördü

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:46

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da yeni transfer Lionel Carole, takımının Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyada ses getirecek bir paylaşım yaptı.

Fransız futbolcu, maçtan sonra paylaştığı gönderide eski takımı Galatasaray'a atıfta bulunarak Türkçe "Sarı-kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, 2015 ve 2017 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Galatasaray taraftarlarından ilgi, Beşiktaş taraftarından tepki gören paylaşım şu şekilde: