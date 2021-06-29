Kayyımlara ödenen maaşlar dudak uçuklattı

29 Haziran 2021 Salı, 10:35

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tahsilat ve Finansman Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra Boydak Holding'in yönetim kurulu başkanlığına atanan Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Güzeldülger KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Güzeldülger, yaptığı açıklamada Avusturya'da kara para aklamaktan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın da kendisinden kelepir şirket istediğini söyledi.

Güzeldülger, 7 kayyıma 200-250 bin dolar bandında maaş ödendiğini belirtti, iktidarın FETÖ şirketlerine ganimet olarak baktığını söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tahsilat ve Finansman Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra Boydak Holding'in yönetim kurulu başkanlığına atanan Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Güzeldülger KRT TV'de İnan Demirel'in hazırlayıp sunduğu gündem Özel'e konuk oldu.

Güzeldülger, Avusturya'da kara para aklamaktan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın odasına gelerek kendisinden kelepir şirket istediğini belirterek o anları şöyle anlattı:

"Odama girdi, sayın başkanım... Bıçkın bir Anadolu delikanlısı böyle... Alaylı bir tavırla, "sizde kelepir firma var mı?" diyerek, direkt konuya girdi."

Aracının bir siyasi olduğunu söyleyen Güzeldülger, "Bir iş adamı kimliği yok, bir sanayici değil, nereden çıktığı belli olmayan bir figür. Ankara'dan siyasi bir referansla geldi. Burada para konuşur, en yüksek rakamı verirsen alırsın deyince gitti" ifadelerini kullandı.

Güzeldülger'e göre; Sezgin Baran Korkmaz şaibeli işlerini belli eden bir isim:

Ben 5 dakikada Sezgin Baran Korkmaz'ın normal bir adam olmadığını, bir para ilişkisi içerisine girdiğini ama bu paranın da yasal olmadığına dair ciddi bir şüphe içerisine girdim.

"KAYYIMLARA 3 - 3.5 MİLYONLUK MAAŞ BÜTÇESİ"

Güzeldülger'in iddiaları Sezgin Baran Korkmaz ile sınırlı kalmadı. 15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredilen şirketlere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın atadığı kayyımlara ilişkin de çarpıcı iddialarda bulunarak, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 7 kişiyi 99 şirkete kayyım atadı. Her birine 5'er bin lira maaş vererek aylık 3-3 buçuk milyonluk maaş bütçesi oluşturuldu. O günkü kurla dahesap edildiğinde 200-250 bin dolar bandında aylık ceplerine maaş girdiğini tespit ettim" dedi.

Güzeldülger'in bahsettiği 7 kayyımdan biri olan Ümran Okumuş ismi Türkiye'nin gündemine 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu ile gelmişti. Yolsuzluk operasyonunda ismi geçen 'hayırsever' iş adamı Reza Zarrab'ın ortağı Zencani ile fotoğrafları ortaya çıkan Okumuş Haluk Ulusoy ile birlikte Zencani'nin Tacikistan'daki otobüs terminalinin açılışında görüntülenmişti.

TMSF'den o dönem Başbakan Yardımcısı olan Nurettin Canikli sorumluydu. Güzeldülger'in söylediklerine göre Canikli konu ile ilgili bir eylemde bulunmadı:

İlgili Bakana bu raporlandı. Raporlandıktan sonra da oradan bir talimat gelmedi.

Boydak Holding'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el koyduğu dönemde şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği dönemi de anlatan Güzeldülger, Canikli tarafından görevlendirilen CEO Ertunç Laçinel ile ilgili şunları söyledi:

Kendisinin Cumhurbaşkanımızın oğlu Burak Erdoğan ile yakın arkadaş olduğu gibi bir profil çizdi. Belindeki silah dikkatimi çekti. Ben silahlı bir CEO beklemiyordum.

"FETÖ ŞİRKETLERİNE GANİMET OLARAK BAKILIYORDU"

Güzeldülger, bir kesim tarafından FETÖ şirketlerinin ganimet olarak görüldüğünü söyledi, BOYDAK üzerinde yapılan "soygun" girişimi isim isim anlattı, Bakanın imza sirkülerine müdahale ettiğini, Yönetim Kurulu Başkanı'nın imzası olmadan anlaşma yapıldığını belirtti.