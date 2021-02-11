Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuncay Şurutoğlu’nun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede çekilen tomografisinde ciğerlerinde koronavirüs tespit edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Değirmendere Kurtuluş Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Tuncay Şurutoğlu’nun kullandığı 34 DFZ 199 plakalı motosiklet, iddiaya göre kavşağa geldiği sırada kırmızı ışığa rağmen durmayınca, Murat Taçyıldız yönetimindeki 41 RC 027 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Tuncay Şurutoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Burada yapılan müdahale sırasında kaza nedeniyle vücudunda oluşan hasarın tespit edilmesi amacıyla çekilen tomografide Tuncay Şurutoğlu’nun ciğerlerinde koronavirüs tespit edildi. Şurutoğlu'nun, buradaki tedavisinin ardından SEKA Devlet Hastanesi pandemi servisine sevk edileceği belirtildi. Bu arada, Şurutoğlu’nun renk körü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Bahçeli'den astronot ismi için öneri
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Bahçeli'den astronot ismi için öneri