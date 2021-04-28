Kazancı Yokuşu’nda katledilenler anıldı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:15

Fotoğraflar: Kurtuluş Arı

78’liler Girişimi’nin öncülüğünde HDP, SYKP, Yeşil Sol Parti, Demokratik Aleviler Derneği ile sol örgütler, 1 Mayıs 1977’de Taksim Kazancı Yokuşu’nda katledilenleri andı.

Kazancı Yokuşu’ndaki “1 Mayıs 1977 katliamında yaşam hakları ellerinden alınan 35 insanımıza adalet” yazılı pankartın açıldığı anmaya HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Katledilenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından örgütler adına yapılan ortak açıklamayı 78’liler Girişimi’nden İsmail Ağan okudu.

1 Mayıs katliamında suçluların yargılanması için adım atılmadığını belirten Ağan, “1977 yılında Taksim Meydanı’nda 500 bin işçi, emekçi, kadın, genç silahlı ve bombalı saldırıya uğradı. Şu an açıklama yaptığımız Kazancı Yokuşu’nda, 8’i kadın, 35 insanımız bu saldırı sonucu öldürüldü. 126 kişi de yaralandı. Taksim’deki otelin üst katlarından, Sular İdaresi’nden ve beyaz bir Renault otomobilden bu alanda toplanan halka, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Su sıkan, siren çalan, ateş eden panzerler tarafından Kazancı Yokuşu’na sıkıştırılan binlerce insanın, 35’i ezilerek, boğularak ve kurşunlanarak öldürüldü. Bu meydanda düzenlenen ve tarihe ‘1 Mayıs Katliamı’ olarak geçecek katliamla ilgili bir mahkeme açıldı. O mahkemede, 98’i ölenlerin arkadaşı olan, ilerici devrimci insanlar olayın asli faili yapılmak istendi, yargılandı.

Açılan 1 Mayıs davasının iddianamesini hazırlayan 5 Toplum Suçları Savcısı, adalet boşluğunu şöyle tarif etti: ‘Yurt ve insanlık düşmanı karanlık güçler ve emniyet mensuplarının da yarattığı panik, korku ve kusurlu davranışlar sonucunda 35 kişi öldürülmüş, 126’yı aşkın kişi de yaralanmıştır.’ AKP iktidarı, 2010 Anayasa referandumundan önce, 1 Mayıs 1977, 1978 Maraş ve 1980 Çorum katliamlarını araştırmak için Meclis bünyesinde bir ‘Adalet Komisyonu’ kurulduğunu kamuoyuna açıkladı ancak ne 1 Mayıs katliamının, ne sözü geçen diğer katliamların suçlularının açığa çıkarılması ve yargılanması yönünde hiçbir adım atılmadı. Çok geçmeden anlaşıldı ki iktidar, Anayasa referandumu sonuçlarını etkilemek için siyaset yapıyor. Halkın acılarını politik gündemi malzemesi yapmak adaletsizliktir. Katledilen 35 insanımız için adalet istiyoruz” diye konuştu.

"TAKSİM 1 MAYIS MEYDANIDIR"

HDP Milletvekili Musa Piroğlu da “1 Mayıs’ı engellemeye çalışıyorlar. İşçiler ne zaman hakkını aramaya çıksalar, karşılarında iktidarı buluyorlar. Sesini yükselten işçinin önünde barikat kuruluyor. Salgın da 1 Mayıs’ı yasaklamanın gerekçesi olarak kullanılıyor. Taksim, 1 Mayıs meydanıdır. İşçi sınıfı 1 Mayıs’ı, uğruna can vererek kazanmıştır. 1 Mayıs, işçi sınıfının ve ezilen halkların mücadele günüdür” ifadelerini kullandı. Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyeleri de Kazancı yokuşundaki anıta çelenk bıraktı.