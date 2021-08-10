Kemal Ademi, Rusya yolcusu

10 Ağustos 2021 Salı, 13:56

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi oyuncu sayısı düşürme harekatı devam ediyor. Rus basını Sport24'ün haberine göre Khimki, Fenerbahçe tarafından kadroda düşünülmeyen Kemal Ademi ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, aynı habere 2 yıllık sözleşme imzalayacak, ayrıca Fenerbahçe'ye bonservis kazandıracak.

2019-2020 sezonunda 13 gol, 6 asistlik performansıyla Basel'de dikkatlari üzerine çeken Ademi, aynı sezonun sonunda 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısını Fatih Karagümrük'te geçiren İsveçli golcü, 14 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

FENERBAHÇE'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Futbolda değişim parolasıyla çıktığı bu sezonda Fenerbaçe birçok isimle yollarını ayırdı. Sezon başı Caner Erkin, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Deniz Türüç,Papiss Cisse, Michael Frey ve Ömer Faruk Beyaz ile bağlarını koparmıştı.