Kemal Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum...

18 Temmuz 2021 Pazar, 16:41

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yayımladığı mesajlarla dünyaya seslendi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!"

My call to the world: I’m nothing alike to Erdogan. I come from the Kuvayi Milliye tradition. No one can declare our soldiers as watchmen to where they fled; or declare my country an open prison to refugees. Let me tell you in advance, very tough negotiations are waiting for you''