Kemal Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı mesajlarla dünyaya seslendi. Kılıçdaroğlu, "Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz!" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yayımladığı mesajlarla dünyaya seslendi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!"
Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 18, 2021
My call to the world: I’m nothing alike to Erdogan. I come from the Kuvayi Milliye tradition. No one can declare our soldiers as watchmen to where they fled; or declare my country an open prison to refugees. Let me tell you in advance, very tough negotiations are waiting for you''
My call to the world: I’m nothing alike to Erdogan. I come from the Kuvayi Milliye tradition. No one can declare our soldiers as watchmen to where they fled; or declare my country an open prison to refugees. Let me tell you in advance, very tough negotiations are waiting for you.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 18, 2021
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