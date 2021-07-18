Kemal Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı mesajlarla dünyaya seslendi. Kılıçdaroğlu, "Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 16:41
Kemal Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum...
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yayımladığı mesajlarla dünyaya seslendi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!"

My call to the world: I’m nothing alike to Erdogan. I come from the Kuvayi Milliye tradition. No one can declare our soldiers as watchmen to where they fled; or declare my country an open prison to refugees. Let me tell you in advance, very tough negotiations are waiting for you''


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