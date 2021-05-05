Kemal Kılıçdaroğlu, ‘yeşil mutabakat’ konusuna dair atacağı adımları paylaştı
CHP, Avrupa’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ‘yeşil mutabakat’ konusunda partinin enerji alanında atacağı adımları broşür haline getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu broşürdeki yazısında, çocukların güzel bir ekosistemin içinde doğma hakkına sahip olduklarını belirtti. Eğer ‘yeşil mutabakat’ kapsamında hareket edilmezse 2-3 yıl sonra Avrupa’ya gönderilen her mala vergi konacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bunun Türkiye’ye maliyeti 2 milyar Avro olacak. Ben görüyorum; sanayici görüyor ama bu devleti yönetenler görmüyor. Ancak hiç şüpheniz olmasın, dostlarımız ile birlikte kuracağımız iktidarın öncelikli hedeflerinden biri de bu konuda hızla adım atmak olacaktır” görüşlerini paylaştı.
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın hazırladığı broşürde partinin ‘yeşil mutabakat’ için oluşturduğu yol haritasına ilişkin özetle şu bilgilere yer verildi:
“Türkiye’de yeşil ekonomi eksenli büyüme modeli oluşturacağız. Yerli ve yeni teknolojilerin desteklendiği ve bütün paydaşların ortak karar alacağı bir yapıya dönüştüreceğiz. Kendi enerjisini üreten evler ve mahalleleri yaratacağız. Sanayi ve binalarda enerji verimliliği ile düşük karbon hedeflerini yakalayacağız. Makine parkı üretimi için projeler geliştireceğiz. Türkiye’yi özellikle güneş paneli üretiminde bir üs olarak konumlandıracağız. Mevcut termik santrallar gözden geçirilecek. Yeşil finansmana erişim sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturacağız.”
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