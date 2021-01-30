Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaşamını yitiren Cahit Kayra için mesaj

30 Ocak 2021 Cumartesi, 23:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nın yaşamını yitirmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ömer Cahit Kayra’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

CHP'nin 15'inci dönem Ankara milletvekillerinden ve eski bakan Cahit Kayra'nın vefatı üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, mesajında Kayra'nın ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Eski Bakanlarımızdan, değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ömer Cahit Kayra’nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ömer Cahit Kayra’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."