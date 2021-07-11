Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı' açıklaması

11 Temmuz 2021 Pazar, 11:30

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de Muhtarlar Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Her muhtarlığın ayrı bir bütçesinin olması lazım. Kaynakları adaletli bölüşeceğiz. Sosyal yardım dağıtırlırken neden hiç mahalle muhtarından görüş alınmaz. Muhtarın bir parti kimliği yok. Mahallenin fakirini, zenginini en iyi muhtar bilir. Sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARTIŞMALARI

Son günlerde bir cumhurbaşkanlığı tartışması oluyor. Ali mi olsun, Veli mi olsun diye anketler geziyor ortalıkta. Önce ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım, "bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı?" asıl sorumuz bu olmalı.

Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Ne olmalı? cumhurun başkanı olmalı. Yani tarafsız olmalı. Yani bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı. Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşma yapması doğru değil. Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar. Bütün vatandaşlar da cumhurbaşkanını büyük bir dikkatle dinlerler. Yani klasik deyimle cumhurbaşkanı her şeye maydonoz olmaz. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle birlikte örnek olmalı. Yaşayışı örnek olmalı. Herkes bilmeli ki seçtiğimiz cumhurbaşkanı mütevazi bir adamdır, dürüst bir adamdır, mal varlığı dolayısıyla birilerinin tehdidine maruz kalamaz. Seçtiğimiz bir cumhurbaşkanı vatandaşıyla muhatap olurken alçak gönüllüdür. Cumhurbaşkanı böyle olmalıdır. Eğer bir cumhurbaşkanı arıyorsak önce niteliklerini kafamızda oluşturmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı sevecen ve adaletli olmalıdır. Adaletin yanında olmalıdır. Adaletin yanında durmak zorundadır. Bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanı onurlu ve başı dik gezen biri olmak zorundadır. Birilerinin önünde eğilmeyen, tehdit edildiği zaman da “Araştırmazsanız namertsiniz” diyebilecek niteliklere sahip olmalı.

Cumhurbaşkanı’nın herkesi kucaklaması lazım. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. Cumhurbaşkanı’nın yargı üzerindeki sivil vesayeti kaldırması lazım. Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda darbe hukukunun kalıntılarını temizlemeyi söz vermesi gerekir bu millete.

Cumhurbaşkanı’nın birinci sınıf demokrasiyi hedeflemesi, parlamento üzerindeki vesayeti sonlandırması lazım. Milletvekili seçiyorsunuz, Allah aşkına siz gerçekten milletvekilini seçiyor musunuz? Siz liste seçiyorsunuz. Sizin önünüze bir liste geliyor. Milletin vekilini millet seçer. Seçilen vekil vesayet altına kalıyor.

Cumhurbaşkanı adayı ahlaklı olması. Parlamentoda ihale takipçisi, adam kayırmacı ve rüşvetçi milletvekilinin yeri yoktur, olmamalıdır da zaten.

Şöyle bir tabloyla karşılaştınız mı cumhuriyet tarihinde? İçişleri Bakanı çıkıp diyecek ki, "Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor" bunu söyleyen kim? Bu devletin İçişleri Bakanı. Emniyet istihbaratı ona bağlı, jandarma istihbaratı ona bağlı ve diyor ki "Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor" Saraydan ve meclisten tık yok. Ahlaksız bir siyasetçi. Bunların mecliste yeri var mı? Siyasi ahlak kanunu çıkmalı.

Bir soru sorduk, 128 milyar dolar nerede diye... Bu ülkede 83 milyonun hakkı 128 milyar dolardır. Merkez Bankası'nın kasasındadır. Yani bizim kefen paramızdır. Türkiye'nin itibarı ve rezervi oradadır. 128 milyar dolar gitti. Sorduk, 128 milyar dolar nerede? Yasak getirdiler. Akıl alacak şey mi bu? Sonuçta bu sandık gelecek ve Türkiye'nin yeni, ahlaklı, adaletli bir başlangıç yapması lazım. Bu ülkede ben çöp konteynırlarından beslenen milyonları görmek istemiyorum. Bu ülkede ben yatağa aç giren yüz binlerce çocuğu görmek istemiyorum. Zengin bir ülkeyiz. Fakir değiliz. Her türlü imkanımız var ama kaynaklar doğru ve yerinde kullanılmıyor. Hepsini çözeceğiz.

Bundan kesinlikle emin olmanızı isterim. 20 yılda çözeriz falan değil 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bizim üniversitelerimiz gerçek anlamda üniversite olacak. İşsizlikle mücadele etmek en temel sorunumuz olacak.