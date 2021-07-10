Kılıçdaroğlu: 'Hesabını elbette soracağız'

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'deki Yunusemre Caddesi’nde girdiği bir ara sokakta dövülerek yaralanan ve 10 Temmuz 2013'te tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ı, sosyal medya paylaşımı ile andı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Karanlık bir sokakta, 19 yaşında bir gencimiz öldürüldü. Gezi’de katledilen çocuklarımızın hesabını elbet soracağız. Ali İsmail hep aklımdasın.”