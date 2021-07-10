Kılıçdaroğlu: 'Hesabını elbette soracağız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ölüm yıldönümünde, “Hesabını elbet soracağız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'deki Yunusemre Caddesi’nde girdiği bir ara sokakta dövülerek yaralanan ve 10 Temmuz 2013'te tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ı, sosyal medya paylaşımı ile andı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:
"Karanlık bir sokakta, 19 yaşında bir gencimiz öldürüldü. Gezi’de katledilen çocuklarımızın hesabını elbet soracağız. Ali İsmail hep aklımdasın.”
Video Haberler
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
- Ambulanstan çıktı, görenler gözlerine inanamadı
- İstanbul trafiğinde kazmalı saldırı kamerada
- İstanbul'da operasyon: Markaları birebir taklit etmişler
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- 'Tosuncuk'un eski eşinden isyan
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Erdoğan'ın 'çözüm süreci' açıklaması gündeme oturdu
- Aaa korumaların 'iteklediği' kişi de tanıdık çıktı!
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- 'Kayıp silahlar' iddiası! İşte ortaya çıkan gerçekler
- 'Delta Plus' varyantı paniği