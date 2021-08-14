Kemal Okuyan: Erdoğan yalnızlaştırılıyor, yeni dengeler ortaya çıkacak

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:06

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ülke siyasetinin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

soL Haber'e konuşan Kemal Okuyan, Türkiye'ye yönelik kaçak göçmen akınına ilişkin değerlendirmesinde, "göçmen işçilerin her durumda ülkenin işçi sınıfının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiğini ve bu ilkeden taviz verilemeyeceğini" vurguladı.

"GÖÇLE SALDIRAN BİR İKTİDAR VAR"

"Taviz verilemeyecek bir başka olgu ise herhangi bir biçimde bir halka karşı düşmanlığı meşrulaştırmamak, ırkçılığa mazeret üretmemektir" diyen Kemal Okuyan, "Ancak şu anda ülkemizin karşı karşıya kaldığı göç olgusunu sadece ırkçılık karşıtı bir duruşla değerlendirmemiz mümkün değil" ifadeleriyle de şu hususlara dikkat çekti:

"Her şeyden önce AKP emperyalist dünyanın bir gerçekliği olan göç olgusunu bayağı sistematik bir iç ve dış politika aracı olarak kullandığı için bu böyle. Yani ortada göçle saldıran bir iktidar var. Bu saldırı 'sınırları kapatın' diyerek değil, Türkiye’nin başka ülkelerin sınırlarına saygı göstermesi için mücadele ederek püskürtülebilir. Bu saldırı Türkiye’nin ABD ve AB ile yapmış olduğu açık ve örtülü anlaşmalara karşı durarak püskürtülebilir. Bu saldırı ince ince 'dilenciler ve hırsızlar kapı dışarı edilsin, sadık işçiler kalsın' propagandası yapan burjuvaziye karşı o işçilerin haklarını aramasına yardımcı olarak püskürtülebilir."

"İŞGAL BİTERSE SURİYELİLER GÖNÜLLÜ GİDER"

Okuyan "Göçmenler ülkelerine geri dönmeli mi?" sorusuna da "Suriye’de bugün iç savaşın yoğunluğu azaldı ama ülkenin bir bölümünde işgal var. Buna karşı mücadele etmeliyiz. NATO’ya, ABD’ye, Avrupalı emperyalistlerin varlığına, AKP’nin Suriye politikasına son verilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse, büyük bir bölüm gönüllü gider, dönmek istemeyenleri zorla göndermeye kalkmaksa düpedüz ırkçılıktır. Afganistan konusu ise yeni başlıyor ve nereye evrilebileceğini ancak tahmin edebiliyoruz. Bugün Afganistan’da Taliban barbarlığından kaçmakta olanlara 'gidin ülkenizde ölün' denebilir mi? 'Afganlılar geldi, bu ülkede artık durulmaz' demek meşru da 'Taliban iktidarında Afganistan’da yaşanmaz' demek meşru değil mi?" diye yanıt verdi.

"ERDOĞAN YALNIZLAŞTIRILIYOR"

Kemal Okuyan'ın "Sedat Peker konuştu, çok önemli iddialar ortaya attı. Kimileri Erdoğan bu sefer bitti diye düşündü, bir şey olmadı. Sonra orman yangınları ve şimdi sel ve tamamen çaresiz bir iktidar. Ne oluyor?" sorusu üzerine yanıtı ise şöyle oldu:

"Ben Erdoğan’ın bayağı sistematik bir biçimde yalnızlaştırıldığını düşünüyorum. Sermaye sınıfı ve NATO bu dönem Türkiye’de keskin bir hesaplaşmanın kontrol edilemeyeceğini düşünerek bir yumuşak geçiş istiyorlar. Sedat Peker konuştu aslında çok şey oldu. MHP zayıfladı, AKP içi dengeler değişti. Orman yangınları ve sel sırasında Erdoğan’ın çevresinin daraldığı ortaya çıktı. Erdoğan hâlâ direnebilir ancak ben 2023’e kalmadan yeni dengelerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bugün iktidarın bütün stratejik hamlelerinin arkasında Erdoğan’dan çok İbrahim Kalın ve Hulusi Akar var. Muhalefetin de iktidar içindeki güç dengelerine gözünü diktiğini görüyoruz. İş kaldı Erdoğan’ı bazı şeylere ikna etmeye… Direnebilir evet ama bazen direnmenin bütün kanalları kapatılabilir"