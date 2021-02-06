Kemal Özkiraz: Erdoğan'ın bu stratejisinin seçmende karşılığı yok

06 Şubat 2021 Cumartesi, 16:02

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘muhalefeti bölme stratejisi’nin seçmen nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını kaydetti.

Özkiraz, nedenini ise şöyle açıkladı:

“Saadet Partisi’nden, HDP'ye İYİ Parti’den CHP'ye hemen her partiyi bilmeye çalışıyor. Peki Erdoğan'ın muhalefeti bölme stratejisi işe yarar mı? Hayır hiçbir karşılığı yok. Açıklayalım...

Bazı popüler figürler üzerinden muhalefeti bölme çabasının seçmen nezdinde hiçbir karşılığı yok. Çünkü; muhalif seçmende kendi liderlerine partililerine sevgiden de daha belirleyici bir unsur var....

Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, İmamoğlu’na, Demirtaş'a, Yavaş’a, İnce’ye duyulan ilginin çok ötesinde bir duygu belirliyor muhalif seçmen davranışını. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Hangi siyasi kişilik olursa olsun, Erdoğan’a yaklaştığına dair seçmende bir şüphe oluşsun, o kişi siyaseten bitiyor.

Hatta Erdoğan'a yaklaşmasa bile yapılanın Erdoğan'ın işine yarayacağına dair bir kanaat oluştuğu an, muhalif seçmen ordan ardına bakmaksızın uzaklaşıyor. Bu sebeple iktidardan ayrılan partiler ve kişiler taban oluşturabilirken, muhalefetten kopanlar taban oluşturamıyorlar.

Özetleyecek olursak, Ne İnce, ne Sarıgül, Ne Özdağ ne Asiltürk ne de Ayhan Bilgen'in girişimleri başarılı olmayacak. Çünkü seçmen bilenmiş vaziyette. Niyetiniz ne olursa olsun, bakış da çok açık. Ya bizdensiniz ya Erdoğan'dan. İkisinin arası yok.”