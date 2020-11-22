Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıyorlardı tutuklandılar
İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ soruşturmalarında isimlerinin geçtiği bahanesiyle vatandaşları dolandırarak para ve ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Fatih'te meydana gelen 4 dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelilerin, telefonla aradıkları ve kendilerini savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçtiği için ellerindeki para ve ziynet eşyalarını incelenmek üzere evlerine gelecek polise vermelerini istediği belirlendi.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin taksiyle adreslere geldiğini tespit etti.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından Suriye uyruklu Alaa H. (30) ve Amir D'yi (32) 19 Kasım'da yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Alaa H'nin 2 dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş'in danışmanı Aldemir'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı!
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- MHP'den yeni açıklama
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş'in danışmanı Aldemir'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı!
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- MHP'den yeni açıklama