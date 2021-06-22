Kerem Aktürkoğlu: "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim"
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşü sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaretti..
Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşü sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti.
Milli takım kampından dönen Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Teknik Direktör Fatih Terim ile sohbet etti.
Sosyal medya hesabından Terim ile çekilmiş fotoğrafı paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Bugün Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım" notunu ekledi.
Genç futbolcunun sosyal medya paylaşımı şöyle:
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