'Keşanlı Ali Heykeli'nin tespihini yine kırdılar
Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeniden düzenlenen 'Keşanlı Ali Heykeli'ne, sağ elindeki tespih ve parmakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılarak, yine zarar verildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Mercan Sokak'ta yeniden düzenlenen 'Keşanlı Ali Heykeli'nin sağ elindeki tespih ve parmakları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
"ŞEHRİN MOBİLYALARI"
Heykele maske takıldığı da görüldü. Keşan Belediye Başkanı AKPi'li Mustafa Helvacıoğlu da Artı Çarşı'ya gelerek, daha önce de benzer şekilde zarar verilen heykeli inceledi. Başkan Helvacıoğlu, çarşı merkezine koyulan heykellere zarar verilmeye devam edildiğini belirterek, "Bunları heykel olarak görmeyin. Bunlar bizim sokak mobilyalarımız. Diğer heykellere de benzer zararları verdiler. Bütün şehir; vatandaşımızın, belediyenin değil. O yüzden bütün her şeyi korumak zorundayız. Vatandaşımız tüm şehrin mobilyalarına evindeki mobilyası gibi sahip çıkmalı. Bunlar da bir mobilya. Bütün hemşehrilerimiz bunlara sahip çıkmalı. Siz de bunu yapanları bizle paylaşın. Onları ikaz edin. Herkes şehrin polisi, jandarması olmak zorunda. Bu şehir bizim. Birlikte güzelleştireceğiz. Yazık, günah; gelmişler yine kırmışlar. Maalesef, üzgünüm; ama yılmayacağız. Bu çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.
'Keşanlı Ali Heykeli'nin 20 Kasım 2019'da açılışının yapıldığı günün akşamı da tespihi kırılmış, ilçede çeşitli noktalarda bulunan başka heykellere de daha önce zarar verilmişti.
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