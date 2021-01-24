Kesilen tomruğun altında kalarak can verdi
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan Mehmet Çörten (74), daha önceden kesilen tomruğun eğimli arazide yuvarlanması sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye Çandıran Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ormanlık alanda izinli olarak kesim yapan Mehmet Çörten, daha önceden kesilerek sahada bırakılan ve eğimli arazide yuvarlanan tomruğun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, tomruğun altından çıkartılan Çörten'in öldüğünü belirledi.
Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelenin ardından Çörten'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma, devam ediyor.
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