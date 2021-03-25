KESK, çalışma hakkı ve ihraçların iadesi talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyor

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

HDP milletvekilleri Musa Piroğlu’nun ve Züleyha Gülüm’ün destek verdiği yürüyüş öncesi KESK üyeleri, Şişli’de ve Kadıöy’de bir araya gelerek açıklama yaptı.

“KHK’ler gidecek, biz kalacağız”, “Çalışma hakkı gasp edilemez” yazılı yelekleri giyen KESK üyeleri, “Korkmuyoruz, yılmıyoruz, itaat etmiyoruz” sloganı attı. KESK üyeleri adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik yürüyüşlerini “Artık yeter haykırışı” olarak nitelendirdi. Bozgeyik, sefalete mahkûm edilen tüm kamu emekçileri için yürüdüklerini belirterek, “Çocuklarına bir ekmek götürmek için inşaatlarda, tehlikeli işlerde çalışırken işçi cinayetine kurban verdiğimiz ihraç arkadaşlarımızı hatırlatmak için yürüyoruz. Bu vahşi, ahlaksız, vicdansız sömürü düzenine daha fazla dayanamayarak intihar eden emekçilerin vasiyetlerini yerine getirmek için yürüyoruz. Yaşamlarını yitirdikten sonra AKP’ye bağlı OHAL komisyonu tarafından işlerine iade edilen arkadaşlarımızın anılarına bağlılığımızın ifadesi olarak yürüyoruz. Anayasanın 49. maddesiyle güvenceye alınan çalışma hakkımız, işimiz ve geleceğimiz için yürüyoruz. Haksız, hukuksuz şekilde elimizden alınan işimiz iade edilinceye, mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.