Kevin De Bruyne Euro 2020'nin ilk maçında oynayamayacak

03 Haziran 2021 Perşembe, 23:52

Manchester City'nin Chelsea'ye karşı oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonrasında sakatlanan Kevin De Bruyne'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında oynayamayacağı belirtildi.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"De Bruyne'nin ilk maçta oynaması pek mümkün gözükmüyor. Onun yerine kim oynarsa hazır olduğunu gösterecektir. Daha önce Jan Vertonghen'in kullandığı maskenin bir benzerini kullanacak. Gelecek haftaya kadar onunla ilgili nerede oluruz bilmiyorum. Euro 2020'de oynaması mümkün olacak ancak bunun ne zaman olacağı konusunda fikrimiz yok. Şimdiden bir cevap vermek için çok erken. İTamamen iyileşmesi gerekiyor."

İLK MAÇ CUMARTESİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Belçika, turnuvadaki ilk maçında gelecek hafta cumartesi günü St. Petersburg'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.



