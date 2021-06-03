Trent Alexander Arnold, İngiltere’nin Euro 2020 kadrosundan çıkartıldı

İngiltere’nin dün oynadığı Avusturya maçında sakatlanan Trent Alexander Arnold’ın kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 23:27
Trent Alexander Arnold, İngiltere’nin Euro 2020 kadrosundan çıkartıldı
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İngiltere Milli Takımı’ndan yapılan açıklamada, Avusturya maçında sol bacağından sakatlanan Trent Alexander Arnold’da yırtık tespit edildiği ifade edildi.

Yıldız oyuncunun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldığı belirtilirken Athletic’de yer alan haberde, Arnold’ın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi. Arnold’ın takımdan ayrıldığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

YENİ BİR İSİM ÇAĞRILACAK

Önceki gün, İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, Ben Godfrey, Ollie Watkins, Jesse Lingard, James Ward Prowse, Ben White ve Aaron Ramsdale’in kadrodan çıkartıldığını açıklamıştı.

Trent Alexander Arnold’ın sakatlığı sonrasında Southgate’in bir ismi takıma dahil edeceği ifade edildi. 


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