Kevin De Bruyne'ün burnunda kırık tespit edildi
Manchester City'nin dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan başarılı oyucusu Kevin De Bruyne’ün burnunda kırık tespit edildi.
Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Kevin De Bruyne’nin burnunda kırık tespit edildi.
Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci yarısında sakatlanan Manchester City'nin başarılı oyuncusu Kevin De Bruyne’nin burnunda kırık tespit edildi.
Belçikalı oyuncu, dün akşam Chelsea ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına ilk 11’de başlamıştı.
Deneyimli golcü, karşılaşmanın 57.dakikasında Chelseali Antonio Rüdiger'le çarpışarak sakatlandı.
Başarılı oyuncuya ilk sağlık müdahalesi saha içinde yapıldı ancak oyuncunun sakatlığının ciddi olması sebebiyle saha dışına alınarak tedavisi orada devam etti.
Oyuna devam edemeyen Kevin De Bruyne, yerini takım arkadaşı Gabriel Jesus'a bıraktı.
29 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Merhaba arkadaşlar hastaneden yeni geldim. Burun kemiğimde kırık var. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Dünkü maç sonucuyla ilgili hayal kırıklığına uğradım ama geri döneceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kevin De Bruyne'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptığı paylaşımın altına Chelsea, " en kısa sürede iyileşmen ümidiyle..." yorumunu yaptı.
Kevin De Bruyne'nin sosyal medyadan paylaştığı mesaj ve Chelsea'nin yorumu şöyle:
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