Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:56

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile işçilerin bayramını kutladı. İşçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sorunlarınız var, biliyorum. Çaresizlik içindesiniz, onu da biliyorum. Ama sizden tek isteğim var, sakın ola umutsuzluğa kapılmayın" çağrısında bulundu.

"SENDİKALI OLACAKSINIZ, HAKLARINIZI SİZE TESLİM EDECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki artan işsizliğe dikkat çekerek, "Milyonlarca işsizimiz var, bir işsizler ordusu yaratıldı. Bunun da farkındayım ama hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız. Hep beraber. Çalışanlar, alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız. Haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, huzuru, her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizin, alın terinin her zaman yanında olacağım" diye konuştu.

"EMEĞİN, İŞÇİNİN BAYRAMI, ALIN TERİ DÖKENLERİN BAYRAMI"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında paylaştığı mesajı şöyle:

"Bugün 1 Mayıs. Emeğin bayramı, işçinin bayramı, alın teri dökenlerin bayramı. Bayramınız öncelikle kutlu olsun. Sorunlarınız var, biliyorum. Çaresizlik içindesiniz, onu da biliyorum. Ama sizden tek isteğim var, sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Biliyorum, milyonlarca işsizimiz var, bir işsizler ordusu yaratıldı. Bunun da farkındayım, ama hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız. Hep beraber. Çalışanlar, alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız. Haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, huzuru, her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizin, alın terinin her zaman yanında olacağım"