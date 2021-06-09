Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Ştefan Alexandru Tinca’yı kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Tinca’yı kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca’yı kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- Esat Toklu’dan suç duyurusu
- Toklu hakkında çarpıcı iddia: Patronun doğum gününde
- Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
- Aşı programına bir grup daha dahil edildi