Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Ştefan Alexandru Tinca’yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Tinca’yı kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 16:33
Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Ştefan Alexandru Tinca’yı kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca’yı kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.


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