Kılıçdaroğlu, elleri kirli olduğu için tereddüt eden esnafa söyledi: O eli sıkmaktan şeref duyarım

19 Haziran 2021 Cumartesi, 17:39

CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya ile Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Mavikent Sanayi Sitesi'ne geçti. Burada esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bir işyerindeki konuşmasında, siyasetçinin temiz olması gerektiğini ve tek derdinin hizmet etmek olması gerektiğini belirtti.

"ELİ KİRLİ DİYE UZATMAK İSTEMEYİNCE..."

Gaziantep esnaf ziyareti sırasında torna ustası Ergün Hilaloğlu elleri kirli olduğu için Kılıçdaroğlu’nın uzattığı eli sıkmakta tereddüt edince, Kılıçdaroğlu, “Uzat, uzat o el emekçi eli. O eli sıkmaktan şeref duyarım” dedi.

Kılıçdaroğlu, "Şu an esnafın büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyoruz. Sadece Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de sıkıntı var. Eğer biz temiz siyaseti getirebilirsek, vatandaşın verdiği vergileri doğru yere harcarsak, bu memlekette işsizlik olmaz, esnaf kazanır ama Allah'ın izniyle çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKIRCILAR ÇARŞI'SINI GEZDİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Yeşilsu Caddesi'nde bulunan Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktıktan sonra Bakırcılar Çarşı'sını gezdi.

Bakırcı esnafının kendisi için hazırladığı ve üzerinde CHP logosuyla isminin yazılı bulunduğu bakır tabağı sembolik olarak çekiçle işleyen Kılıçdaroğlu, Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Karayılan'ın mezarını ziyaret etti, kabrine karanfil bıraktı, dua etti. Karayılan'ın yakınları ise Kılıçdaroğlu'na Kurtuluş Savaşı döneminde bölge halkı tarafından giyilen siyah kalpak hediye etti.