Kılıçdaroğlu: Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün dördüncü yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj ve video paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017'de Ankara Güven Park'tan başlayan ve 9 Temmuz 2017'de İstanbul Maltepe'de tamamlanan 420 km'lik Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:
''Dört yıl önce adalet için uzun bir yola çıkmıştım. Adaletsizliği işleyenin, çekenden daha sefil olacağını bilerek çıkmıştım. Sefil oldular mı? Oldular. Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler."
Dört yıl önce adalet için uzun bir yola çıkmıştım. Adaletsizliği işleyenin, çekenden daha sefil olacağını bilerek çıkmıştım. Sefil oldular mı? Oldular. Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler. pic.twitter.com/cIJaUD7buS— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 15, 2021
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