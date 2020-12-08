Kılıçdaroğlu, hükümete Tunç Soyer'in başarısını örnek gösterdi

08 Aralık 2020 Salı, 09:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılı bütçesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı düşük faizli uluslararası kredileri örnek göstererek hükümete yüklendi. Kılıçdaroğlu, AKP sıralarına dönerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı faizin daha düşüğünü bizim belediyelerimiz alıyor. Hazine garantili değil. Eğer faizi Hazine'den daha düşük fiyata alıyorsak bize duyulan güvenin güvenini düşüneceksin arkadaş. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası piyasadan bizim kamu bankalarımızdan daha düşük faizle para buluyorsa bize olan güveni düşüneceksin." ifadesini kulllandı.

TUNÇ SOYER: ÖNCELİĞİMİZ KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM 2021 bütçe görüşmelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin finansal gücünü örnek gösteren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Kurum olarak önceliğimiz kamu kaynaklarını kamu adına şeffaf ve verimli kullanmak. Bu inançtaki bir ekiple çalışıyoruz." dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'İN ALDIĞI KREDİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Metro Hattı Projesi için Çin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile hazine garantisiz 50 Milyon Avro’luk kredi sözleşmesi imzalamıştı. AIIB, dünyada ilk kez bir belediyeye finansman kaynağı sağlarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itibarı ve güvenilirliği Batı’dan sonra Doğu’da da teyit edilmiş oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı 50 milyon Avro'luk kredi, Euribor+3,20 faiz oranında iki yıl anapara geri ödemesiz toplam 10 yıla uzanan vade yapısına sahip.





İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ise, su ve atıksu altyapı yatırımları için Dünya Bankası’nın alt kuruluşu IFC ile 34 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalamıştı.





Öte yandan uluslararsı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İzmir’in kredi notunu AAA olarak gösteriyor.



