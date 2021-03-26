Kılıçdaroğlu Kırıkkale’nin sorunlarını dinledi, kanaat önderleriyle buluştu

26 Mart 2021 Cuma, 04:00

Kılıçdaroğlu, bir iktidarın başarısının temel ölçüsünün izlediği ekonomik program olduğunu belirterek, “İstihdam yaratıyor mu? Yaratıyorsa başarılı, yaratmıyorsa başarısızdır. Ülkemizin daha iyi bir geleceğe kavuşmasını istiyorsanız, istihdam yaratamayana oy vermeyeceksiniz. Bir iktidar, futbol kulübü gibi tutulmaz. Verdiği hizmet, milletin terazisinde tartılır. Başarısızsa, ‘kusura bakma’ denir. 10 milyonu aşkın işsiz demek, Türkiye’nin bir felaketle karşı karşıya olması demektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki ekonomik sorunların kaynağının ‘siyasi tercih’ olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ekonomi döviz-faiz eksenli yönetiliyor. Döviz ile faizden rant elde edenler aynı kesim. Siyasi partiler devlet değildir. ‘Faiz-döviz ekseninden çıkacaksınız, üretim, yatırım ve istihdam eksenine döneceksiniz. Bir devlet sadece para politikası ile yönetilemez’ dedim. Vergi veriyoruz, nereye gidiyor? Hangi yatırıma gitti, hangi istihdam sorununu çözdü? 83 milyon neden Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet etsin? Bu sistem bizi ekonomik buhranın ortasına getirip bıraktı. Daha da derinleşecek” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, esnafın her yerde perişan olduğunu belirterek, “Orta direk kalmadı, o olmazsa çadır çöker. Esnafın desteklenmesi lazım. Paradan para kazanan bir sistem istemiyoruz. Elin oğlu eksi faizle borçlanma yaparken biz en yüksek faizi ödüyoruz. Esnafın sorununu çözmek istemiyorlar. ‘Para yok’ diyorlar, para var. Kesinlikle önümüzdeki süreçte, iktidar olduğumuzda kredi faizlerinin tamamını sileceğiz. Tarımda da gübre, fide, tohum, mazot, ilaç dolarla. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti gübre üretemez mi? Ufka bakmamız, dünyaya nereye gidiyor diye bakmamız lazım. Bunu yaparsak Türkiye çok hızlı bü yür” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kırıkkale gezisinde Bitlis Tatvan’da 4 Mart’ta düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun ailesini ziyaret etti. Hacılar belde-sinde çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu Hasandede köyünde de yurttaşlara seslendi, “Bir olalım, birlikte olalım. Güzel Türkiyemize huzuru getirelim. En büyük güvencem de sizlersiniz” diye konuştu.

‘DOĞRU YÖNETİMLE EYT ÇÖZÜLECEK’



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kırıkkale’de EYT mağdurlarının yanı sıra emekli maaşının düşüklüğü nedeniyle geçinemediklerini anlatan yurttaşları ve esnafı dinledi. Kılıçdaroğlu, “Kaynaklar doğru kullanılırsa EYT de işsizlik de çözülür” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Ben kararlıyım. Ekonomiyi kesinlikle düzelteceğiz. Bu memleket zengin bir ülke” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, EYT konusunda sorunlarını dile getiren bir yurttaşa, “EYT’liler çok güzel örgütlendiler. Parlamentoda da biz sesiniz oluyoruz” yanıtını verdi.



DÖRT AYAKLI STRATEJİ

Kılıçdaroğlu, CHP’nin izleyeceği dört ayaklı stratejiyi şöyle sıraladı: