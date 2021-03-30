Kılıçdaroğlu, kurmaylarına 'sonbaharda seçime hazırlanın' talimatı verdi

30 Mart 2021 Salı, 04:00

Kurmaylarından seçim çalışmalarına başlamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, “Hazırlanın” talimatını verdi. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkmaya yönelik ise “Sözleşme fiilen yürürlükte. Bütün hukuk yollarını zorlayacağız. İstanbul Sözleşmesi’nin hukuki kazanımlarından geri gidilmemesi gerekir. Anketlere göre sözleşmeden haberdar olan tüm kesimlerden kadınlar da yüzde 65-70 oranında arkasında duruyor. Bütün kadınlar için bunu savunmamız lazım” dediği öğrenildi.

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret düzenleyeceği öğrenildi.