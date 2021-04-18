Kılıçdaroğlu, mütevaziliği böyle anlattı

18 Nisan 2021 Pazar, 11:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda evindeki mutfak dolabının mütevazılığına vurgu yapan gençlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. CHP lideri, “Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisine troller tarafından “Hangi Kılıçdaroğlu” etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatıldığını da belirterek, “Onların da işi zor. Saray'ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim” diye yorumda bulundu.