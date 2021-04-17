Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu evinin mutfağından paylaştığı videoyla gençlere seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, “Yıllardır troll orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!” dedi.
Sözlerine, “Sevgili gençler, saat 12.00’yi geçti” diye başlayan CHP lideri şunları ifade etti:
Bu paylaşımın altına bir süre sonra bir troll ordusu saldıracak. Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş, liderlik yapamıyormuş’. E haklılar! 128 milyar dolar ezberlerini bozdu.
Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları, artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizi çok seviyorum.
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