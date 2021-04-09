Kılıçdaroğlu'ndan 'gemicik' göndermesi

09 Nisan 2021 Cuma, 09:04

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sinop’taki son durağı CHP’nin yönetimde olduğu Ayancık Belediyesi oldu. Kılıçdaroğlu’nu ilçede yurttaşlar coşkuyla karşıladı. Yağmura rağmen Kılıçdaroğlu’nu karşılayan yurttaşlardan biri “Hele olsun” diye bağırdı. Kılıçdaroğlu, yurttaşa “Asıl sana helal olsun” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yurttaşların ve kendisinin Türkiye’nin kötüye gittiğinin farkında olduğunu belirterek, “Ama asla umutsuz olmayın, hep beraber, hep birlikte tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getireceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Çocuklarımız bu güzel Türkiye’de umut içinde yaşayacaklar. Sizden istediğim umudunuzu kaybetmeyin” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ayancık Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin aynısını Türkiye’nin bütün coğrafyasına götüreceklerini vurgulayarak, “Hizmetin ne olduğunu görecekler, verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz. Belediye başkanımız nasıl harcadığı her kuruşun hesabını Ayancık halkına veriyorsa, biz de 83 milyondan topladığımız verginin hesabını 83 milyona vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız” dedi.

“ARTIK BİR GEMİMİZ VAR”

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’yı makamında ziyaret etti. Kaya, Kılıçdaroğlu’na yelkenli gemi maketi hediye etti. Kılıçdaroğlu, “Artık bir gemimiz var” diye göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu’na yöresel lezzetler ve takılardan da hediye edildi.

Kılıçdaroğlu, kendisinin gelişi dolayısıyla kurban kestirilmesini istemedi ve kasaba “Benim adıma ihtiyaç sahiplerine bağışlayın” dedi.

"GEMİ VAR GEMİCİK VAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın armatör oğlu Ahmet Burak Erdoğan, 6 Şubat 2007 tarihinde 2 milyon 350 bin dolara aldığı Safran 1 gemisiyle gündeme gelmişti. Oğlunun gemi almasıyla ilgili gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde “Gemi var gemicik var” diye yanıt vermişti.