Kılıçdaroğlu ve Akşener'den kritik açıklama

13 Ağustos 2020 Perşembe, 23:30

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği projelerin toplu açılış törenini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla yaptı.

Törenin yapıldığı alana gelen Millet İttifakı'nın iki lideri daha sonra sahneye çıkarak konuşma yaptılar. İlk konuşmayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçekleştirdi.

"İZMİT'İN BİR KÖYÜNDE DOĞDUM"

Rumeli göçmeni bir ailenin kızı olarak İzmir’in bir köyünde doğduğunu belirten Akşener, “İzmit’te tarih okudum. Doktora tezim, ‘İzmit Şeriye Sicilleri’dir. Siyasi hayatımada 1994 seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak sizlere hitap ediyorum" dedi.

Akşener, "Hayat çok ilginç, hem uzun, hem acılı hem sevinçli. İlk sözüme Mehmet Ali Paşa’da bir kahvehanede ilk sözümü başladığım anı hatırladım. Sizleri görünce, Sayın Genel Başkanım demiştim ki, ‘Suyu leziz havası nefis, insanı munis İzmit’ Evliya Çelebi öyle yazmıştı" diye konuştu.

"BABASINI AİLESİ İNÖNÜCÜ, ANNESİNİN AİLESİ DEMOKRAT PARTİLİ BİR AİLENİN KIZIYIM"

"Şimdi benim gibi yıllar evvel doğmuş İzmitli kızların bir hayali vardı" diyen Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okuyan-yazan, okuma fırsatı bulan İzmitli kız çocuklarının bir hayali vardı. Leyla Atakan olmak. Ben 1960 ihtilalinden sonra babası Türkeşçi olmuş, abisi 80 İhtilali’ne kadar Kocaeli MHP İl Başkanı olan, babasının ailesi İnönücü, annesinin ailesi Demokrat Partili olan bir ailenin kızıyım. Ama İzmit'te doğan her veya İzmitli olan her kız çocuğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş sayılmayan ve biz siyaseti aklımızdan geçirirsek geçirdiğimiz zaman, okumak fırsatı bulduğumuz zaman tek bir hayalimiz vardı o da Leyla Atakan olmak. İzmit, ilk kadın belediye başkanlarından Türkiye'de birini seçmiş Demokrat Partisi’nin hele CHP ile Demokrat Partisi’nin kavga ettiği dönemlerden bahsediyorum. İki tarafında oy verdiği ve seçildikten sonra herkesin Leyla ablası olmuş bir Belediye başkanından siyasetçiden bahsediyorum."

"SİZ MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANISINIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in icraatlarını dinlediklerini ve izlediklerini ifade ederek, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim: ‘Belediye Başkanı olduğunuz andan itibaren unutmayacağınız bir şey var. Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız’. Sayın Genel Başkan Meral Akşener, Fatma Kaplan Hürriyet'in seçilmesinde, ‘küçük bir payımız da varsa’ diye bir düşüncesini ifade etti. Bence küçük bir pay değil kocaman büyük bir payınız var sayın Genel Başkanım" dedi.

"BİZ MİLLETİ, ÜLKEMİZİ, VATANIMIZI, BAYRAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Biz milleti düşünüyoruz, ülkemize, vatanımızı, bayrağımızı düşünüyoruz. Farklı düşünsek bile bu topraklarda bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kavgadan bir şey çıkmadı; kavgadan hiç kimse karlı çıkmaz. 'Bu memleketin huzura, barışa, demokrasiye ihtiyacı var' diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN MAKAM, SALTANAK MERAKI YOK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu memleket 83 milyonun ortak paydasıdır. Birlikte yaşıyoruz burada. Gerginlik yarattılar, kavga yarattılar, linç girişiminde bile bulundular ama ben bu millete bir söz verdim ve sözümün arkasında duracağım. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Millet İttifakı'nın hiçbir ferdin de makamı ve yerine olursa olsun makam ve saltanat merakı yoktur. Dolayısıyla gücü milletten alıyoruz biz" dedi.

"SEÇİLDİĞİNİZ ANDAN İTİBAREN PARTİ ROZETİNİ ÇIKARACAKSINIZ"

Seçim döneminde belediye başkanlarına verdiği tavsiyeleri hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Seçildiğiniz andan itibaren göğsünüzdeki CHP rozetini çıkaracaksınız. Oraya Türk bayrağı rozeti takarsınız veya bulunduğunuz kentin, belediyenin arması varsa onu takarsınız ama hiçbir ayrım yapmayacaksınız. A partisi, B partisi, C partisi değil, herkesi kucaklayacaksınız. Ayrıca şunu söyledim, hizmete önce o kentin yoksul semtlerinden başlayacaksınız, oraları kucaklayacaksınız. O insanlar ihmal edildi, o insanları yanınıza alacaksınız. Beraber yürüyeceksiniz, o insanlara hizmet götüreceksiniz diye düşüncelerimi ifade ettim."