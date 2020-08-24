Kılıçdaroğlu yeniden 'video konferans' tedbirine döndü

CHP MYK yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Kılıçdaroğlu, koronavirüs vakalarının artmasının ardından 'video konferans' tedbirine geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:49
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Kılıçdaroğlu, koronavirüs sürecinde vaka ve ölü sayılarının azalmasının ardından toplantılarını yüz yüze yapıyordu. Ancak pandemi sürecinde artan yeni vaka sayılarından dolayı CHP MYK'nın  yarın saat 12:00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği öğrenildi.



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