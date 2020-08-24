Kılıçdaroğlu yeniden 'video konferans' tedbirine döndü

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:49

Kılıçdaroğlu, koronavirüs sürecinde vaka ve ölü sayılarının azalmasının ardından toplantılarını yüz yüze yapıyordu. Ancak pandemi sürecinde artan yeni vaka sayılarından dolayı CHP MYK'nın yarın saat 12:00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği öğrenildi.



