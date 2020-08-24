Kılıçdaroğlu yeniden 'video konferans' tedbirine döndü
CHP MYK yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Kılıçdaroğlu, koronavirüs vakalarının artmasının ardından 'video konferans' tedbirine geri döndü.
Kılıçdaroğlu, koronavirüs sürecinde vaka ve ölü sayılarının azalmasının ardından toplantılarını yüz yüze yapıyordu. Ancak pandemi sürecinde artan yeni vaka sayılarından dolayı CHP MYK'nın yarın saat 12:00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği öğrenildi.
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