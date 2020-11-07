Kılıçdaroğlu'ndan Biden yorumu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ile ABD'nin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu mesajını bir de İngilizce olarak paylaştı.
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