Kılıçdaroğlu’ndan büyükşehir belediye başkanlarına çağrı: ‘Hizmetleri aksatmayın’

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın üzerlerine çok geldiğinden şikâyetçi olan başkanlara, “Hukuk içerisinde ve yasalara uygun çalıştığımız sürece hiçbir şey yapamazlar” dedi. Kılıçdaroğlu partisinin büyükşehir belediye başkanları toplantısına başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı toplantı Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapıldı. Koronavirüs salgınından sonra başkanlar ilk kez fiziksel olarak bir araya gelirken, pandemi nedeniyle başkanların birbiriyle tokalaşmadığı, sözlü olarak birbirleriyle selamlaştıkları gözlendi.

Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının açılışında Kılıçdaroğlu başkanlara yönelik bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu’nun pandemi sürecinin henüz bitmediğine işaret ederek “Çalışmalarınızı bu durumu göz önünde bulundurarak yapın. Pandemi sürecindeki hassasiyetiniz salgın tamamıyla bitmeden devam etmeli” diye başkanları uyardığı ifade edildi. CHP’i büyükşehir belediye başkanları ortak yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Başkanların, özellikle hizmetlere yönelik iktidarın yaptığı engellemeler ile belediyeyi iş yapamaz hale getirme girişimlerinden şikâyetçi olduğu belirtildi. Pandemi süreci nedeniyle belediyelerin gelirlerinde yaşanan düşüşe dikkat çeken başkanlar, bu kapsamda belediyelerin gelirlerini artırıcı tedbirlerin alınması gerektiğine işaret etti.

‘ÜZERİMİZE GELİYORLAR’

CHP’li büyükşehir belediye başkanları, salgın döneminde vatandaşa hizmet etmek için bütün imkânları seferber etmesine karşın iktidarın vatandaşa hizmet için belediyelere kolaylık sağlamak yerine belediyelerin daha çok üzerine gittiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun belediyelerde yaşanan gelir düşüklüğünün kesinlikle vatandaşlara yansıtılmaması gerektiğini dile getirdiği ifade edildi. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu gazetecilerin soruları üzerine “CHP belediye başkanları bir tarih yazdı. Hiçbir ayrım yapmadan, bulunduğu, çalıştığı, yönettiği beldede her vatandaşa ulaştı, yardım getirdi. Türkiye’de yeni bir anlayışın yerel yönetimlerde egemen olmasını sağladı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan atamayla ilgili soru üzerine, “Belediye başkanımız çalışıyor, günün 24 saati üretiyor. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Bey’le de gurur duyuyoruz” karşılığı verdi.

‘ÇOKLU BAROYU AYM’YE GÖTÜRECEĞİZ’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen çoklu baro düzenlemesini öngören yasa teklifinin yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Üniter yapının güvenliği açısından çoklu barodan vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin el kaldırmaması lazım” diye konuştu.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Bu çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bu düzenlemenin yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’u işgal eden işgal güçleri de çoklu baro istemişlerdir. Lozan’da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de iktidardaki partinin grup başkanvekili, ‘Terör örgütleri baro kurabilirler’ diyor. Ne demek kurabilirler? Bunu da itiraf ediyorlar. Biz bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini; bu anlayışla yönetildiğinde beka sorununun ortaya çıkabileceğini; toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, bölünmesi büyük bir risktir.”